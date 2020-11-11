Основателя екатеринбургского театра задержали как фигуранта 85 уголовных дел, он скрывался 7 лет

Тюменский областной суд оставил под стражей Антона Аверкина, которого задержали в Екатеринбурге. Бывший бизнесмен 7 лет назад был объявлен в розыск как фигурант 85 уголовных дел по мошенничеству в особо крупном размере, ущерб составил около 70 миллионов. Все это время Аверкин жил в Екатеринбурге и работал под чужим именем в «Театроне», а позже основал свой театр.

Как пишет тюменская интернет-газета «Вслух.ру», Тюменский областной суд накануне рассмотрел ходатайство Антона Аверкина – он просил отпустить его из-под стражи, куда был заключен после ареста 17 октября. Аверкина оперативники группы розыска УМВД РФ по Тюмени задержали в Екатеринбурге. По данным газеты, которая ссылается на представленные суду факты, Антон Аверкин был директором тюменского авторынка «Мир-Авто», но с 23 января 2013 года числится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере. По данным СМИ, в должности директора Аверкин использовал одну и ту же схему обмана продавцов и покупателей: ему сдавали на комиссионную продажу подержанные автомобили, а мужчина снимал их с госучета и продавал без ведома владельцев.

На суде в Тюмени сообщили, что Аверкин 7 лет жил в Екатеринбурге, где без документов под вымышленным именем устроился актером в театр «Театрон».

«Художественный совет достойно оценил актерские таланты и назначил его чуть ли не заместителем художественного руководителя театра. Приживался Аверкин у актрисы театра и даже смог убедить несчастную женщину уволиться и взять несколько кредитов на открытие своего театра. Деньги быстро кончились, а театральный «бизнес» провалился. Они вернулись в свой театр, с которым потом гастролировали по стране», – пишет «Вслух.ру».

В Екатеринбурге Аверкин, кроме того, под именем Даниила Ванецкого был одним из основателей театра «На Плотинке», который время от времени давал спектакли в Доме писателей. Последний раз на свои страницы в соцсетях пользователь заходил 15 октября, то есть до своего ареста.

По постановлению Ленинского районного суда Тюмени Аверкин был заключен под стражу и находится в следственном изоляторе. Попытка выйти на свободу накануне не увенчалась успехом. Тюменский областной суд оставил постановление районного суда без изменения и не удовлетворил апелляционную жалобу обвиняемого.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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