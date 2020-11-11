В Екатеринбурге открылась горячая линия по школьному дистанту

Департамент образования Екатеринбурга запустил горячую линию для приема вопросов о дистанционном обучении школьников. Родителей учеников будут консультировать специалисты районных управлений гороно.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, горячая линия работает по будням с 10:00 до 17:30 по следующим телефонам:

• Верх-Исетский район: +7 (343) 304-12-66 (ведущий специалист Владимирова Елена Юрьевна);

• Железнодорожный район: +7 (343) 370-51-76 (замначальника управления образования Корчемкина Елена Борисовна);

• Кировский район: +7 (343) 375-64-57 (замначальника управления образования Карова Марина Владимировна);

• Ленинский район: +7 (343) 376-36-27 (замначальника управления образования Коржановская Ольга Анатольевна);

• Октябрьский район: +7 (343) 261-52-37 (замначальника управления образования Шичинова Ольга Геннадьевна);

• Орджоникидзевский район: +7 (343) 304-12-57 (замначальника управления образования Юрочкина Наталья Александровна);

• Чкаловский район: +7 (343) 269-15-48 (замначальника управления образования Власова Елена Юрьевна);

• Департамент образования Екатеринбурга: +7 (343) 304-12-44 (главный специалист Мухаметьянова Наталья Александровна) и +7 (343) 304-12-44 (начальник отдела Слесарева Алла Анатольевна)

Напомним, в Свердловской области с 9 по 14 ноября введен дистанционный режим обучения для 6-11-х классов. Ранее мамы и папы выпускников просили разрешить очные занятия для их детей, так как они считают, что дистант плохо повлияет на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Губернатор Евгений Куйвашев обещал решить этот вопрос к 9 ноября, но указа так и не последовало. Накануне вице-губернатор Павел Креков сообщил следующее: «Мы рассматриваем возможность прекращения дистанта для 9-11-х классов, позже будем решать по остальным учащимся. Дистант рассматривался нами как временная мера, поэтому 1-5-е классы приступили к учебе, готовимся, что приступят 9-11-е классы, после будем рассматривать по остальным школьникам».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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