Комплекс «Баден-Баден» оштрафовали на 100 тысяч за отсутствие социальной дистанции

Комплекс с теплыми источниками «Баден-Баден» в Реже оштрафовали за несоблюдение требований профилактики Covid-19. В популярном месте отдыха не соблюдалась социальная дистанция между отдыхающими и персоналом, кроме того, в дозаторах был неизвестный антисептик. Руководству придется заплатить 100 тысяч рублей.

Проверки в комплексе «Баден-Баден», где находятся теплые источники с банями и бассейнами, провели сотрудники управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Санитарные врачи обнаружили, что в популярном месте отдыха в Реже не соблюдаются требования, которые выставлены в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Не обеспечена организация мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции: на объекте не обеспечивается ограничение контактов между людьми путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования. […] На объекте для обработки рук кожным антисептиком установлены емкости с дозаторами, на которых отсутствует наименование жидкости и срок годности. Таким образом, установить содержимое емкости не представляется возможным», – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Штраф за нарушения составил 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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