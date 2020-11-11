Суточное число заболевших коронавирусом преодолело планку в 300 человек

Суточное число заболевших коронавирусом в Свердловской области перешло психологическую отметку – за последний день диагноз подтвержден у 306 человек, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19.

Регион находится на десятой строчке по показателю ежедневного выявления случаев коронавируса в стране. Всего с момента начала распространения инфекции в Свердловской области заразились 39 376 человек.

За последние сутки медики подтвердили смерть от коронавируса девяти человек в Свердловской области. Всего болезнь унесла жизни 856 человек. За сутки выписаны из больниц 312 свердловчан.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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