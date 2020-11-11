Депутат Госдумы написал заявление в полицию о взломе инстаграма

На прошлой неделе депутат Госдумы РФ Игорь Торощин стал жертвой хакеров, которые взломали его аккаунт в инстаграме и рассылали от его лица сообщения с мольбой перевести деньги на срочное лечение его якобы погибающего ребенка. Некоторые подписчики парламентария откликнулись на мошеннические посты и перевели деньги, хотя довольно скоро Торощин сообщил через другие соцсети, что его взломали. Сейчас он обратился в полицию, депутат надеется, что взломщиков найдут.

«Сегодня я восстановил свою страницу и хочу рассказать вам, какие действия предпринял. Утром 3 ноября друзья начали звонить мне с вопросом, что случилось с сыном. Так я понял, что мою страницу взломали. Первым делом я сделал публикации в других социальных сетях о том, что это взлом и переводить деньги не нужно. Дальше я связался с банком, на карту которого мошенники просили перевести деньги, и попросил заблокировать карту. Написал официальное заявление и мне обещали его рассмотреть в кратчайшие сроки. Параллельно я писал в службу поддержки инстаграма, менял пароли от других социальных сетей и просил друзей отметить публикации мошенников как спам, чтобы их заблокировали. Мне посыпалось миллион предложений о взломе за деньги. Скажу честно, я был готов заплатить, лишь бы мошенники перестали рассылать письма о помощи. Но останавливало требование предоставить логин и пароль от электронной почты. Я написал заявление в полицию о мошенничестве. Результатов пока нет, но надеюсь, что у сотрудников правоохранительных органов получится найти злоумышленников. Я каждый день отправлял письма в службу поддержки с просьбой помочь. Главная проблема была в том, что мошенники поставили двухфакторную аутентификацию на свой номер и, когда я пытался зайти, СМС приходила им, а не мне. Сегодня мне пришло письмо из службы поддержки, в котором были необходимые данные для восстановления доступа», – поделился парламентарий.

Екатеринбург, Елена Сычева

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