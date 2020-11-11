В одном из ковидных госпиталей Екатеринбурга вышел из строя компьютерный томограф

В Екатеринбурге в городской больнице № 24 временно вышел из строя компьютерный томограф, который использовался, в том числе, для диагностики ковидных пневмоний. Деньги на замену необходимой детали обещали выделить из городского бюджета.

О том, что КТ временно вышел из строя, сообщил сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи с журналистами на презентации символов Универсиады. По словам градоначальника, «выгорела» трубка. Ее планируют заменить, на это из городского бюджета выделят 8 миллионов рублей. Планируется, что КТ пациентам в 24-й больнице смогут делать уже на следующей неделе.

Напомним, больница № 24 – одна из многих, где большая часть коечного фонда перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 11.11.20

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