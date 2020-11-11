На Урале матчи на свежем воздухе тоже закрывают от зрителей

В Свердловской области уже несколько недель действует запрет на допуск зрителей на спортивные мероприятия, которые проводятся в помещениях. Хоккейный «Автомобилист», баскетбольные «Урал» и УГМК, волейбольная «Уралочка» играют при пустых трибунах. Любители спорта ходят на футбольный «Урал».

Сегодня стало известно, что матчи клуба «Уральский трубник» также будут проходить без зрителей, хотя игры Чемпионата России по хоккею с мячом проводятся на свежем воздухе. Команда из Первоуральска уже провела две встречи в рамках первенства – 7 и 10 ноября, оба матча окончились поражением уральской команды. 14 ноября первоуральцы проведут гостевой матч в Новосибирске, а первая домашняя игра «Уральского трубника» запланирована на 21 ноября.

Екатеринбург, Елена Сычева

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