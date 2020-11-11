От коронавируса скончался старейший актер «Драмы Номер Три» Владимир Сапин

В Каменске-Уральском скончался актер Владимир Сапин, игравший в «Драме Номер Три» и снимавшийся в фильмах Федорченко. В заключении о смерти среди прочих диагнозов есть Covid-19. Прощание состоится в пятницу.

О кончине актера, которому был 81 год, сообщили в пресс-службе театра «Драма Номер Три». «Владимир Алексеевич находился в больнице по поводу перенесённой пневмонии и уже готовился к выписке. Тесты на коронавирус у него были отрицательные. Но в справке о смерти Владимира Сапина всё-таки оказалось указание на Covid. Прощание состоится при закрытом гробе», – сообщили в театре.

Прощание пройдет рядом с домом, где жил актер – ул. Дзержинского, 29, корп. 1, возле четвёртого подъезда, – в пятницу в 11 часов. Дом находится в непосредственной близости от городского театра драмы.

Там рассказали, что Владимир Сапин занялся театром еще в 17 лет, но делал это в свободное от работы на заводе время. И только на пенсии стал профессиональным актером. За это время Владимир Алексеевич стал востребованным театральным артистом, фотомоделью и киноартистом.

«Его портрет, сделанный екатеринбургским фотохудожником Дмитрием Стяжкиным, победил в престижном международном фотоконкурсе и широко разошёлся по сети в качестве фотомема. Владимир Алексеевич снимался в фильмах Василия Сигарева «Страна Оз» и Алексея Федорченко «Война Анны». Последней его киноработой стало участие в клипе Мумий Тролля «Космические силы». Сетевая премьера музыкального видео состоялась буквально на днях», – рассказали в «Драме Номер Три».

Владимир Сапин. Фото Дмитрия Стяжкина

Каменск-Уральский, Анастасия Истомина

Каменск-Уральский. Другие новости 11.11.20

На Урале матчи на свежем воздухе тоже закрывают от зрителей. / В домах Госпромурала начали ремонт (ФОТО). / В одном из ковидных госпиталей Екатеринбурга вышел из строя компьютерный томограф. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»