На Серовском тракте погиб 28-летний водитель. Его автомобиль занесло на встречку (ФОТО)

На 221-м километре трассы Екатеринбург – Серов сегодня днем случилась авария со смертельным исходом. Автомобиль ВАЗ-211340, которым управлял 28-летний водитель, занесло на дороге, после чего машина столкнулась с «Шевроле Авео», ехавшего навстречу. Мужчина погиб на месте. Водитель иномарки с тяжелыми травмами доставлен в Нижнетуринскую больницу. Врачи диагностировали у него перелом бедра и стопы и другие повреждения. Подробности ДТП рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Несовместимые с жизнью ранения получил гражданин Лянтин, находившийся за рулем отечественного авто. Представители МВД выяснили, что он житель Кушвы. Его водительский стаж составляет 6 лет. Второй участник ДТП – гражданин Макух, житель Лесного. Врачи предпринимают необходимые меры, что бы спасти его жизнь. В момент удара пассажиров в салонах транспортных средств не было. Чтобы не создалась пробка на дороге, наряды ДПС организовали реверсивное движение», – сообщил представитель полицейского Главка.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах аварии. «Ответ на вопрос о наличии или отсутствии алкоголя в крови у обоих участников ДТП даст медицинское заключение», – добавил Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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