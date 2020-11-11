Якушев вышел на работу. Первые заявления нового полпреда

Новый уральский полпред президента России Владимир Якушев приехал в Екатеринбург, познакомился с аппаратом и приступил к работе, а также сделал несколько заявлений. Первым делом он поблагодарил своего предшественника Николая Цуканова и его команду, а затем – обозначил задачи, которые предстоит решить в ближайшее время.

По словам Владимира Якушева, в первую очередь, речь идет о «контроле над безусловным исполнением решений главы государства, координации комплекса мер противодействия новой коронавирусной инфекции, работе с субъектами РФ по обеспечению стабильного социально-экономического развития территорий». «Мы должны не только контролировать, но и помогать регионам в решении стратегических вопросов и проблем», – отметил полпред.

В пресс-службе полпредства сообщили, что уже в ближайшее время Якушев встретится с губернаторами уральских регионов, депутатами, руководителями ключевых предприятий округа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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