Эксперты о запрете мусульманам заключать браки с иноверцами: христиане и иудеи уже давно пришли к таким мерам

10 ноября Духовное управление мусульман России постановило, что межконфессиональные браки на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных – единичных – случаях. В социальных сетях эту тему активно обсуждают уже вторые сутки. «Новый День» спросил у известных представителей ислама на Урале, что они думают по этому поводу.

Как рассказал «Новому Дню» председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур-хазрат Мухутдинов, постановление, которое выпустили вчера, было рассмотрено еще в 2019 году. «Поэтому для просвещенной публики чего-то сверхъестественного тут нет, – пояснил он. – Христиане и иудеи давно уже пришли к таким мерам, когда нужно заключать браки между единоверцами, поскольку у таких людей одни взгляды».

Также Мухутдинов отмечает, что по ханафитскому толку, традиционному для коренных мусульман, девушка не может выходить замуж за человека другой веры. Мужчина может брать в жены христианку и иудейку, поскольку это разрешено священным Кораном, но данная фетва рекомендует жениться на своих, дабы избежать в будущем разногласий.

«Конечно же, на практике все совсем иначе. У каждого человека индивидуальная ситуация. Кому-то любовь перекрыла все остальные приоритеты. Поэтому такие богословские решения и выносятся, обращаются именно к людям, у которых вера и религия имеет значение в жизни», – рассказал Мухутдинов.

Председатель правления ассоциации народов Урала Фарух Мирзоев считает, что «запрет межконфессиональных браков» – некорректная формулировка. «Как таковых запретов для вступления в брак в любой религии нет. Есть определенные условия, которые позволяют или, наоборот, ограничивают возможность на брак, но это не запреты. На самом деле во всех религиях принято, чтобы супруги были единоверцами, верили и соблюдали все каноны, однако, если девушка или парень имеют разные веры, они также могут вступить в брак, – прокомментировал «Новому Дню» Мирзоев. – У нас было очень много межконфессиональных браков, и до сих пор остается. Мы же живем в многонациональной стране, у нас в области также проживают и татары, и башкиры, и многие другие народы».

Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Центрального муфтията Абдуль-Куддусс Ашарин считает, что на территории Российской Федерации главным является и остается законодательство. «Мы можем выйти на совет, обсудить данное постановление, но главенствующим для нас все же будет закон. На самом деле даже за последние семь лет у нас очень мало таких браков. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. За все время я насчитал где-то 4-5 таких браков. Вот недавно ко мне приходила девочка с отцом. Мы посидели, пообщались, попили чай. Я рассказал им, какие обязанности будут у жены, какие у мужа. После этого ее отец еще раз приходил, но до никаха дело не дошло».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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