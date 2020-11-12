В ковидной больнице под Екатеринбургом ищут медсестер. Зарплата – от 90 тысяч

Сысертская центральная районная больница срочно ищет палатных медицинских сестер в коронавирусный стационар. Зарплату обещают от 90 тысяч рублей в месяц. От соискателей просят только диплом о среднем медобразовании, не требуется даже опыт работы.

Трудиться придется вахтовым методом – 14 дней работать, 14 отдыхать. Причем в рабочие две недели график будет таким: шестичасовая смена, затем 12-часовой отдых, затем снова шестичасовая смена и так далее. Медсестрам придется ухаживать за больными и исполнять врачебные назначения. Отмечается, что трудовой договор заключается на срочной основе – только на период перепрофилирования круглосуточного стационара под инфекционный госпиталь.

Отметим, что на подобный график работы – 14 через 14 – перешли многие ковидарии в Свердловской области. Например, в Екатеринбурге медики работают по такому режиму, по данным «Нового Дня», в больнице № 24. Сотрудники больниц говорят, что это крайне тяжелый график, поскольку в течение 14 дней они не могут покидать пределы учреждений, видеться с родными.

Екатеринбург, Елена Сычева

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