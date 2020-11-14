Сегодня можно безнаказанно воровать соседских кур

14 ноября, согласно народному календарю, отмечается День святых Кузьмы и Демьяна. Они считаются покровителями ремесел и птицеводства.

На Руси 14 ноября традиционно резали и жарили кур, кропили святой водой курятники и служили в них молебны. В качестве почетного угощения гостям в этот день подавали куриную лапшу. «Кузьминки» продолжались до утра. После того, как гости съедали все угощения, они отправлялись играть: воровать соседских кур. К этим проказам хозяева птиц относились со снисхождением и не осуждали «грабителей».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.20

Пять миллионов из облбюджета отправят на помойки. / Как поделят ваши деньги: разбор свердловского бюджета-2021. / Посетители екатеринбургского зоопарка потеряли ягуара. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»