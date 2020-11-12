Рост продолжается: в Свердловской области выявлено 314 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 314 новых случаев Covid-19. Половина заболевших приходится на Екатеринбург (+172), также диагноз был подтвержден у жителей еще 31 муниципалитета.

По данным регионального оперштаба, 429 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, из них 198 дышат с помощью аппаратов ИВЛ. Число инфицированных со средне-тяжелым течением болезни увеличилось до 1 677 человек. За сутки от ковида умерли 9 свердловчан. Общее количество летальных исходов в регионе достигло 865.

Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 39 690 случаев Covid-19. За сутки уральские врачи выписали 318 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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