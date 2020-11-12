Больные ОРВИ и Covid-19 стоят в общих очередях: главный эпидемиолог посоветовал жаловаться в сами поликлиники

Жители Екатеринбурга сообщают, что в последние недели в поликлиниках города образуются огромные очереди, в которых люди вынуждены стоять часами. Причем в общей очереди стоят и пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус», которым нужно сдать повторный тест, либо продлить больничный. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что система здравоохранения города справляется со всеми поставленными перед ней задачами, а на очереди в поликлиниках посоветовал жаловаться руководителям этих же поликлиник.

Как рассказали «Новому Дню» жители Орджоникидзевского района, в последние недели в поликлинике ГКБ №14 скапливаются огромные очереди. Если прийти с утра – хвост из пациентов тянется даже на улице.

«В очереди стоят и те, кто пришел с обычным ОРВИ для получения больничного, и пациенты с уже выявленным ковидом. Говорят, что к ним не идут на дом брать повторные мазки, и они стоят в общей очереди. Это просто страшно», – рассказала жительница Наталья.

Аналогичная ситуация, по словам екатеринбуржцев, не только на Уралмаше. В очередях по 4-5 часов проводят пациенты в поликлинике №1 на улице Декабристов, поликлинике №1 ЦГБ №7 на Вилонова и в других медучреждениях.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов на пресс-конференции в ТАСС заявил, что так быть не должно. Но что с этим делать – не посоветовал. Максимум, что может сделать простой горожанин, – это попытаться дозвониться хоть до кого-то из руководства медучреждения и пожаловаться.

«Это частный вопрос [конкретного медучреждения]. Я бы посоветовал просто обратиться к администрации лечебного учреждения. Есть главврач, есть заместитель, есть заведующая поликлиникой. Так быть не должно. Все пациенты с положительным тестом на коронавирус должны обслуживаться на дому, никаких выходов в поликлинику быть не должно, в том числе не должно быть выходов и у контактных с больным», – заявил Александр Харитонов.

При этом эпидемиолог, отвечая на вопрос «Нового Дня», признал, что разграничить потоки в поликлинике сегодня почти невозможно.

«Действительно при посещении сложно разграничить – есть там среди больных ОРВИ больные коронавирусом или нет. Но для этого во всех поликлиниках выделены отдельные приемы, отделения неотложной помощи, которые должны при предварительной записи на прием соблюдать дистанцию. Это ответственность руководителей лечебных учреждений, которые должны вопросы регулировать, – еще раз отметил Харитонов. – Если необходимо сдавать мазки – а я говорил, что у больных или у контактных это должно проводиться чаще всего дома, – [это возможно в поликлинике], если поликлиника имеет отдельный вход и блок. Там на должном уровне должно быть организовано обследование контактных. Никакого перекреста [больных ОРВИ и больных коронавирусом]и столпотворения быть не должно».

Журналисты неоднократно попытались донести до главного эпидемиолога Екатеринбурга информацию о том, что дозвониться в поликлинику, либо на горячие линии Роспотребнадзора невозможно. Поэтому жаловаться на очереди не получается. На что Харитонов пообещал, что сегодня проверят работоспособность телефонов горячей линии и телефона единой городской регистратуры. После чего екатеринбуржцам сообщат актуальную информацию – по каким номерам возможно добиться помощи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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