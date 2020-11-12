Ямальский циклон принесет на Урал морозы до -18 градусов

На Средний Урал в выходные дни придут первые зимние морозы. По данным Уралгидрометцентра, в ближайшие двое суток с полуострова Ямал придет холодный циклон, который захватит Свердловскую область. Ожидается пасмурная погода с небольшими прояснениями и небольшой снег. На крайнем севере региона по ночам температура воздуха будет опускаться до -20 градусов.

«Циклон добавит снежка, затянет порцию холодного арктического воздуха. Температура в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели существенно понизится: 14-16 ноября ожидается ночью -13,-18 градусов, днем -8,-13 градусов», – сообщила главный свердловский метеоролог Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге будет пасмурно и снежно. Самым холодным днем станет 14 ноября, когда ночью похолодает до -12, а днем температура воздуха будет держаться на уровне 8-10 градусов ниже нуля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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