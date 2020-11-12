Эпидемиолог рассказал, ждут ли эпидемию гриппа в этом году

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов надеется, что в этом году удастся избежать эпидемии гриппа, потому что будет привито 60% населения. Но в случае всплеска заболеваемости гриппа и коронавируса «будет очень сложно».

«У нас не было эпидемии гриппа последние три года, когда мы превысили охват вакцинацией более 30%. В прошлом году было привито 57%, в этом году должны привить 60% населения. И мы надеемся, что эпидемии не будет, – заявил сегодня на пресс-конференции врач. – Но хочу упредить: если мы не примем все меры санитарной и инфекционной безопасности, когда в январе будет наложение гриппа и коронавируса, будет очень сложно».

На сегодняшний момент в Екатеринбурге вакцинацией охвачено 46% населения и до сих пор продолжается вакцинация детей. Кроме того, на следующей неделе ожидается поставка доз вакцины для сотрудников предприятий торговли, общественного питания и работников других предприятий. Прививать в этом году планируют до 1 декабря – до тех пор, пока не появятся первые случаи заболевания гриппом в регионе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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