Новый уральский полпред: вопросы понятны, вызовы приняты, нам все под силу

Уральский полпред Владимир Якушев сегодня дает первую пресс-конференцию в новом статусе. Во вступительном слове чиновник описал свое видение целей и задач представительства президента, а также тех людей, с которыми ему придется работать.

«Мы остаемся в режиме открытости, готовыми к диалогу, ничего не меняется, вы прекрасно знаете, чем занимается полпредство – это повестка главы государства, все вопросы и задачи, чтобы обеспечить работу госорганов, все, что связано с нацпроектами, а также достаточно непростая ситуация с пандемией. Что касается нашей совместной работы с органами власти муниципальными и региональными, моя позиция понятная – я об этом говорил, работая министром. Мы – федеративное государство, и полномочия каждого органа власти у нас прописаны. Никакого вмешательства быть не должно», – заявил Владимир Якушев.

«Мое формирование как политика шло в региональных органах власти, хотя я поработал в городе Тюмени, – мы должны друг другу помогать. Время, в которое мы живем, непростое, это связано с пандемией, да и последнее решение по изменению налогового законодательства поставило регионы УрФО в ситуацию не то что непростую, это – определенный вызов. Доходная часть бюджета упала, здесь мы должны сработать таким образом, чтобы выпадающие доходы – а они в любом случае будут влиять на ситуацию – мы должны сегодня в результате своей повседневной работы пройти период с минимальными потерями, это будет непросто. Региональные команды очень компетентные и очень сильные. Я сторонник командной работы. Буду опираться на свой аппарат и выстраивать отношения с региональными командами. Я на этой земле человек нечужой, я многих знаю, многие знают меня, с кем-то я поработал на региональном уровне, с кем-то на федеральном, у меня неплохие отношения со всеми, с точки зрения коммуникации проблем не должно быть. Это очень компетентные и подготовленные люди, вызовы сегодняшнего дня нам под силу», – отметил полпред.

Далее он еще раз вернулся к своему опыту работы и к людям, с которыми ему уже приходилось взаимодействовать: «Сегодня трудно что-то засекретить, можете посмотреть те места, которые я занимал, я всегда находил общий язык и работал с теми людьми, которые уже работали в местах, куда я приходил... Я однозначно делаю ставку на тех, кто работает в стенах этого здания, кто представляет аппарат в территориях, они предметно погружены, делать заявления о том, что кто-то завтра приедет с чемоданами и произведем замену, точно не стану. Поверьте мне, человеку, знающему, что такое нацпроекты, люди могут быть опытные, но пришедшие со стороны и не знающие историю, будут входить в процессы очень долго. Такой задачи не стоит. Сказать о том… я не хочу лукавить, давно работаю на госслужбе, могут появиться люди в команде полпреда, но это точно будет очень маленькое количество, и люди больше… есть заместители, а есть аппарат внутри полпредства, то есть люди, к которым я привык с точки зрения работы с документами, это люди не на высоких позициях».

Якушев также анонсировал, что не будет сидеть в Екатеринбурге и посетит все субъекты Уральского Федерального округа, не откладывая этот вопрос в долгий ящик.

Екатеринбург, Елена Васильева

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