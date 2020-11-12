Якушев: транспортные коридоры между субъектами УрФО являются приоритетом

Транспортную связанность субъектов УрФО назвал одной из приоритетных задач новый уральский полпред. «Точно один из важнейших приоритетов – транспортные коридоры между субъектами, например, движение по трассе Тобольск – Ханты-Мансийск – Салехард; субъект, дающий более 30% ВВП страны, заслуживает иметь трассу в четыре полосы, чтобы достаточно активно перемещались грузы. Сейчас даже после ремонтов дорога быстро приходит

в ненормативное состояние. И летом отпускники должны перемещаться на большую землю на своих автомобилях комфортно», – рассказал Якушев сегодня на пресс-конференции.

Еще одной важной задачей он назвал мост в Сургуте. «Это тоже приоритетное значение имеет, я знаю, сколько времени и сил Комарова этому уделяет, потому что эту историю надо расширять. Нездорово, что идет пандемия, и уменьшены возможности бюджетов, но будем отрабатывать на федеральном уровне, потому что экономический вклад субъектов позволяет экономике развиваться, эти вопросы заслуживают внимания на самом высоком уровне. Транспортные магистрали мы должны развивать. Это и дорожное строительство, и федеральные магистрали, и региональные дороги должны приводиться в нормативное состояние. Качество жизни жителей – будем заниматься этим. Я буду помогать руководителям субъектов в этих вопросах», – отметил чиновник.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.20

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