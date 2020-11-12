На Радищева на трамвайных рельсах столкнулись две иномарки (ФОТО)

Сегодня днем на улице Радищева в районе «Гринвича» столкнулись два автомобиля – Toyota Celica и Mazda.
По данным «Нового Дня», ДТП случилось в 16:00. Удар, вероятно, произошел из-за того, что водители не уступили друг другу дорогу, когда разворачивались через трамвайные пути.
Из-за аварии трамвайное движение по Радищева остановлено в обе стороны.
Екатеринбург, Анна Темрук
Екатеринбург. Другие новости 12.11.20
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