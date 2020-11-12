Пьяный водитель столкнулся с локомотивом, выскочил из машины и спрятался в саду (ФОТО)

Сегодня в первой половине дня на 38-м км перегона Седельниково – Решеты Свердловской железной дороги «УАЗ-Патриот» налетел на грузовой локомотив.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, после аварии водитель автомобиля скрылся, бросив машину на месте происшествия. Автомобиль получил значительные механические повреждения. Люди в результате ДТП не пострадали.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции. В одном из ближайших коллективных садов они нашли водителя. «Водителем оказался 45-летний мужчина, имеющий признаки опьянения. Разбирательство по данному факту продолжается», – добавили в УГИБДД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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