Замглавы Камышлова оштрафовали за отсутствие зебры

Свердловский облсуд оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому замглавы Камышлова заплатит 20 тысяч рублей за отсутствие разметки на дорогах.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе облсуда, минувшим летом гаишники города Камышлова обнаружили, что на улицах Северной, Леваневского, Куйбышева, Ленинградской, Энгельса нет дорожной разметки. Не были нанесены: горизонтальная разметка, стоп-линия, разметка, обозначающая искусственную неровность, не нанесены сплошная линия, зебра. Это создало угрозу безопасности дорожного движения. Сотрудник полиции составил акт и протокол об административном правонарушении.

Судья Камышловского райсуда назначил первому замглавы Камышлова Евгению Бессонову штраф в размере 20 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Защитник чиновника в апелляционной жалобе указал, что называть нужно не вице-мэра, а подрядчика. Но областной суд, изучив должностную инструкцию Бессонова, указал, что первый замглавы города обязан контролировать состояние дорог и качество работ, выполненных по муниципальному контракту.

Екатеринбург, Камышлов, Елена Владимирова

Екатеринбург, Камышлов. Другие новости 12.11.20

В метро Екатеринбурга установили автоматы по продаже масок (ФОТО). / Пьяный водитель столкнулся с локомотивом, выскочил из машины и спрятался в саду (ФОТО). / На Радищева на трамвайных рельсах столкнулись две иномарки (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»