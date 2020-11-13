Неизвестный водитель возле ТЦ «Дирижабль» сбил мужчину с ребенком на руках

ГИБДД Екатеринбурга ищет водителя автомобиля «Мазда Фамилия», который вчера вечером наехал на мужчину, держащего на руках ребенка, а затем скрылся с места ДТП.

В пресс-службе городского ОГИБДД сообщили, что ДТП случилось около 19:30. Водитель «Мазды», двигаясь по территории, прилегающей к ТЦ «Дирижабль», наехал на пешехода, который нес на руках двухлетнюю девочку. Водитель с места происшествия скрылся. Врачи скорой помощи диагностировали у ребенка сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Отец девочки рассказал сотрудникам полиции, что они с семьей шли к парковке, чтобы сесть в свой автомобиль и поехать домой. Ребенка он нес на руках. Неожиданно с прилегающей территории выехал автомобиль и наехал на них. От удара пешеход поскользнулся и уронил дочку на капот.

Очевидцев ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (912)686-95-55, 02 или приехать в ГИБДД Екатеринбурга по адресу: ул. С.Разина, 20. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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