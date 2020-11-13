На Серовском тракте во время снегопада автомобиль с детьми выбросило в кювет (ФОТО)

На Серовском тракте в районе Кушвы сегодня ночью произошла авария, в которой пострадали дети.

Как сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, 30-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 не справился с управлением во время сильного снегопада. Машину занесло и выбросило в кювет с левой стороны. В салоне автомобиля на заднем сиденье находилась 27-летняя мама с двумя маленькими детьми.

Водитель и пассажиры получили травмы. У мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у женщины сломан палец на правой руке. Пятилетний мальчик получил ушибленную рану подбородка, а годовалая девочка ударились виском.

В ГИБДД подчеркнули, что дети перевозились с нарушением правил, что и стало причиной получения травм. Так, мальчик находился в машине без автокресла и был пристегнут только ремнем безопасности. Девочка была в автолюльке, не закрепленной в салоне автомобиля.

Как выяснили полицейские, все пострадавшие в аварии – жители Екатеринбурга. Водитель был другом семьи, он вез женщину с детьми в Пермский край к родственникам. Мужчина имеет стаж вождения 10 лет, и только в этом году он восемь раз привлекался к административной ответственности. Теперь ему грозит новый штраф за нарушение правил перевозки детей. Также в полиции намерены рассмотреть вопрос о привлечении мамы детей по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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