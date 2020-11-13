Мошенники обманывали пенсионеров, выдавая «пособия» билетами банка приколов (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники екатеринбургской полиции задержали мошенников, которые под видом социальных работников обманывали пенсионеров, меняя деньги на билеты банка приколов. Как сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга, оба злоумышленника приехали из Пермского края и работали в одной из управляющих компаний города, где и узнавали адреса потерпевших. За полторы недели проживания в Екатеринбурге они успели обмануть 10-15 человек.

Мошенники рассказывают, как обманывали пенсионеров

«При задержании были изъяты пачки купюр, имитирующих банкноты достоинством в пять, две и одну тысячу рублей. На всех банкнотах имелась надпись о том, что данные изделия не являются платежными средствами. Однако пенсионеры ввиду невнимательности все равно принимали их. Также при личном досмотре у задержанных была изъята тетрадь с указанием адресов, по которым проживали пострадавшие. Ущерб от действий подозреваемых составлял от нескольких тысяч до миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Оба подозреваемых ранее уже имели проблемы с законом. В 2010 году 30-летний мужчина получил пять лет условно за разбой, совершенный группой лиц (статья 162 ч.2 УК РФ), а также был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков (статья 228 УК РФ). «От следствия подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск. В 2019 году его 31-летняя сожительница тоже была приговорена к двум годам лишения свободы за кражу, но от отбывания наказания уклонилась», – уточнили в пресс-службе.

По фактам хищения денег возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». «В настоящий момент устанавливаются дополнительные эпизоды. В зависимости от суммы ущерба будет решаться часть статьи. Особо крупный ущерб – до 10 лет лишения свободы. Если хищения совершались по 5 тысяч, то максимум до 2 лет», – отметили в МВД.

Полиция Екатеринбурга просит граждан, которые, возможно, пострадали от действий данных лиц, сообщать в органы внутренних дел по телефонам 294-14-94 или 02.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Антон Отман

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