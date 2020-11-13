Число заболевших коронавирусом в Свердловской области перевалило за 40 тысяч

В Свердловской области за время пандемии коронавирусом заразились уже 40 тысяч 11 человек. За последние сутки стало известно еще о 321 инфицированном.

Регион по ежесуточному приросту находится на 8-м месте среди субъектов страны. При этом по темпам прироста область – в числе самых благополучных. «Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Дагестан – 0,6%, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Республика Татарстан – 0,7%, Московская область, Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край – 0,8%", – сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации.

За последние сутки в Свердловской области подтвердили смерть 9 человек от коронавируса, всего скончались от этой болезни 874 человека. Выздоровели за сутки 323 человека.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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