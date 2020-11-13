Каждая четвертая смерть во Франции связана с Covid-19

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что каждая четвертая смерть, происходящая в настоящее время в стране, вызвана Covid-19.

«Сегодня во Франции каждая четвертая смерть связана с вирусом», – рассказал Кастекс в четверг. «Франция столкнулась со второй чрезвычайно сильной волной эпидемии», – добавил он. По его словам, за последнюю неделю каждый день умирало от 400 до 500 человек.

«Было бы безответственно снимать или ослаблять изоляцию сейчас», – продолжил Кастекс. – Мы решили оставить правила без изменений, по крайней мере, в течение следующих 15 дней».

Напомним, по четвергам власти Франции извещают население о том, будут ли ослаблены или ужесточены в стране меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

«Уже неделю мы отмечаем снижение количества положительных случаев», – сказал премьер-министр о цифрах. – Если эта тенденция подтвердится, пик второй волны может быть достигнут в начале следующей недели».

Он добавил, что карантинные меры в стране могут быть ослаблены с 1 декабря 2020 года, подчеркнув, что они, скорее всего, будут ограничены повторным открытием некоторых магазинов и исключат открытие баров и ресторанов. «Если эта тенденция (более низких показателей – прим.) не подтвердится на следующей неделе, мы предпримем дальнейшие действия по сдерживанию», – добавил он.

Комментируя возросшее давление на больничную систему, Кастекс сказал, что 4803 пациента в настоящее время находятся в отделении интенсивной терапии, что составляет «95% от нашей обычной вместимости».

Париж, Елена Васильева

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