На Урале начнется суд над убийцей и педофилом – 24 года назад он утопил женщину и задушил двоих детей

В Екатеринбурге раскрыто преступление 24-летней давности. В Свердловском облсуде рассмотрят уголовное дело об изнасилованиях и убийствах, совершенных в ночь на 25 января 1996 года. Жертвы – 38-летняя женщина, 16-летняя и 13-летняя девочки. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, страшное преступление произошло в квартире дома на улице Луначарского. Хозяйка познакомилась с мужчиной и пригласила его в гости. В квартире кроме них находились две несовершеннолетние девочки. Женщину гость утопил в ванной, а после убийства изнасиловал сначала 16-летнюю подругу ее дочери, а после и 13-летнюю дочку. Обеих девочек он задушил петлей.

Биологические следы на месте преступления и на телах убитых изъяли сразу же, но только 24 года спустя нашли их обладателя. Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, криминалисты еще во время проверки генетического профиля преступника нашли совпадение с данными 52-летнего мужчины (в 1996-м ему было 28 лет, – прим. ред.), который отбывал наказание в колонии за целую серию разных преступлений, в том числе – за убийства и изнасилования. Его посадили в 2004 году.

Арестанта, чей профиль совпал с генетическим материалом убийцы из 1996 года, доставили в Екатеринбург. Здесь эксперты провели психофизиологическое исследование с применением полиграфа и выяснили, что он располагает информацией о деталях тройного убийства 24-летней давности. «Но в ходе последующих допросов он отрицал свою причастность к совершенным преступлениям, отказываясь пояснять происхождение его биологических следов и отпечатков пальцев на месте происшествия», – отметили в пресс-службе СКР.

Следователям пришлось допрашивать сотрудников правоохранительных органов, которые занимались этим делом в 1996 году, и свидетелей – старых и новых, которые помогли выяснить значимые для следствия детали. Например, была допрошена женщина, муж которой когда-то был хорошо знаком с обвиняемым. Она рассказала, что в середине 90-х годов предполагаемый преступник часто приходил к ним в гости – семья как раз жила на Луначарского, неподалеку от дома, где произошло тройное убийство.

«Оперативное сопровождение по этому уголовному делу коллегам из СКР оказывали сыщики управления уголовного розыска областного полицейского главка, специализирующиеся на раскрытии преступлений против личности», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Помимо показаний многочисленных свидетелей, причастность обвиняемого к содеянному подтверждается и заключениями комплекса судебных экспертиз: молекулярно-генетических, биологических, дактилоскопических и других. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», – добавили в управлении СКР.

Отметим, по информации прокуратуры, речь идет сразу о нескольких статьях Уголовного кодекса РФ: «Умышленное убийство с целью скрыть другое преступление, облегчить его совершение, сопряженное с изнасилованием, двух и более лиц», «Изнасилование заведомо несовершеннолетней, а также заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста», «Действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, в отношении заведомо несовершеннолетней, а также заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Екатеринбург, Елена Сычева

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