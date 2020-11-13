«Ура, зима!» и «Фу, зима!». Два фоторепортажа о том, как Екатеринбург засыпает снегом (ФОТО)

На Средний Урал пришел обещанный синоптиками ямальский циклон. В Екатеринбурге установилась пасмурная погода, но на радость горожанам выпал свежий снег. Белые хлопья скрыли грязь на улицах. Зато теперь в заснеженных парках и аллеях можно с удовольствием гулять и ждать приближающихся новогодних праздников. Красоту первого большого снега смотрите в фотолинейке «Ура, зима!».

С другой стороны, из-за снегопада на улицах уральской столицы начали скапливаться большие пробки, на дорогах стало скользко, выпавший снег не всегда успевают оперативно убирать. Из-за реагентов, которыми посыпают дороги, они превращаются в грязное месиво, которое покрывает обувь и машины екатеринбуржцев. Неудобства, которые принес с собой первый снег, смотрите в фотолинейке «Фу, зима!».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 13.11.20

Живое выступление «Би-2», выставка Клода Моне и еще одна «Ночь музеев» – Weekend (18+). / Строители планируют запустить движение по Макаровскому мосту в конце 2021 года (ФОТО). / Проекты УГМК стали победителями «Строительного триумфа» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»