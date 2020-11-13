Женщина с Covid-19 отказалась от госпитализации из-за детей и пожилой матери – ее оштрафовали на 25 тысяч

Жительницу Байкаловского района Свердловской области Ольгу Б., у которой обнаружили коронавирус, оштрафовали на 25 тысяч рублей за отказ от госпитализации.

Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, санврачи выдали ей постановление об обязательной госпитализации, когда женщине пришел положительный тест на Covid-19, поскольку вместе с ней живут двое несовершеннолетних детей и 80-летняя мать. Но ехать в больницу свердловчанка отказалась. В итоге положительные тесты пришли еще и пожилой маме Ольги Б. и одному из ее детей. Но и в этом случае женщина не захотела ложиться в стационар. «Дважды отказавшись от госпитализации, она подвергла опасности и заболеванию иных членов своей семьи», – сказали в Роспотребнадзоре, составили на Ольгу протокол по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ и обратились в суд.

Во время слушания женщина вину не признала и отвергла факт умышленного заражения близких. «Она пояснила, что по семейным обстоятельствам проходила лечение в условиях самоизоляции. Все нормы самоизоляции соблюдала, санитарно-гигиенические правила не нарушала. Полагает, что заражение могло произойти в связи с длительным исследованием тестов на коронавирус», – сообщили «Новому Дню» в суде.

Однако решение вынесли не в пользу свердловчанки. Ее все же признали виновной в заражении родственников и оштрафовали, но не на 40 тысяч, а на 25 – из-за того, что у нее двое детей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.20

«Ура, зима!» и «Фу, зима!». Два фоторепортажа о том, как Екатеринбург засыпает снегом (ФОТО). / Живое выступление «Би-2», выставка Клода Моне и еще одна «Ночь музеев» – Weekend (18+). / Строители планируют запустить движение по Макаровскому мосту в конце 2021 года (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»