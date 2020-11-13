Беременную свердловчанку объявили в федеральный розыск за насилие над двумя полицейскими (ФОТО)

Полицейские объявили в федеральный розыск жительницу Верхней Пышмы 25-летнюю Альбину Знаменскую. Ее обвиняют в насилии в отношении сразу двух полицейских (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

«Вечером 18 февраля 2020 года женщина, в связи с учиненным ею скандалом у родственников, была доставлена в дежурную часть отдела полиции. Находясь в полиции, женщина продолжила вести себя агрессивно и, требуя, чтобы ее отпустили, применила физическое насилие в отношении двух сотрудников полиции, – изложили версию следствия в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. – В конце июля 2020 года, уже находясь под следствием, женщина решила уйти от ответственности и скрылась из города Верхней Пышмы, в связи с чем она была объявлена в федеральный розыск. По некоторым сведениям, женщина может находиться в городе Санкт-Петербурге».

В пресс-службе ведомства отметили, что разыскиваемая беременна. Ее приметы: рост около 165 см, худощавого телосложения, темные волосы, в носу пирсинг-гвоздик. «Следствие обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемой, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефонам: 8-919-388-73-78, 8-912-686-79-09. Конфиденциальность гарантируется», – заверили в региональном управлении СКР.

Екатеринбург, Елена Сычева

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