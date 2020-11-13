Посетители екатеринбургского зоопарка потеряли ягуара

Читателей «Нового Дня» обеспокоило, что уже долгое время в екатеринбургском зоопарке не видно черного ягуара, хотя их было два. «Новый День» обратился в зоопарк, чтобы узнать, что случилось с питомцем.

Ягуар Анта. Фото Екатерины Уваровой

В пресс-службе «Новому Дню» сообщили, что беспокоиться не стоит, все животные на своих местах. «Начнем с того, что люди очень часто путают пум, ягуаров и леопардов. У нас все три вида кошачьих живут парами. Например, у нас есть пара леопардов Амур и Шилка. У них самка черная, а самец пятнистый. А вот в паре ягуаров наоборот, самец Аргон черный, а самка Анта в пятнышко. Они все сейчас находятся в теплом павильоне, на втором этаже. Возможно, поэтому люди и теряют их, – рассказала «Новому Дню» начальник отдела по связям с общественностью Екатерина Уварова. – Мы также недавно выставляли видео в инстаграм, где показывали, как играют наши ягуары. Им все нравится, они сытые, довольные и в тепле».

Помимо пум, ягуаров, леопардов в екатеринбургском зоопарке есть и другие представители кошачьих. В прошлом году у царя зверей – льва Эрни и львицы Эммы родилась девочка Мира. Долгое время работники зоопарка думали, куда ее пристроить, но в итоге решили оставить у себя.

«Принято, что когда львята рождаются, они не живут всю жизнь с родителями. Подрастая, львы находят себе новый дом, создавая прайд. То же происходит и в неволе. Как только детеныши подрастают, их отправляют в другие зоопарки. Но Мира у нас исключение из общих правил. Мы решили оставить ее для создания прайда. Она уже привыкла и к работникам, и к родителям. Живут они в двухкомнатном вольере мирно и дружно. Душа радуется, когда смотришь на их семью. Мира у нас уже большая девочка, порой бывает трудно различить, где мама, а где дочь. Они заботятся друг о друге и оберегают», – отметила Екатерина Уварова.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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