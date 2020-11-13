Пять миллионов из облбюджета отправят на помойки

В проекте свердловского бюджета на 2021 год предусмотрены 5 млн рублей на «организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов». Отдельно подчеркивается, что в 2020-м ассигнования на эти расходы не предусматривались.

Как отмечает «Новый День», скорее всего, речь идёт о финансировании установки современных контейнеров для мусора в Свердловской области в рамках нацпроекта «Экология». Добавить средств на эти цели должен федеральный бюджет. Региональное министерство энергетики и ЖКХ подавало заявку на софинансирование «контейнеризации» в муниципалитетах Свердловской области.

Напомним, что в части территорий стоят мусорные баки старого образца – как правило, металлические, которые не подходят для новых мусоровозов с задней загрузкой. Также в ряде муниципалитетов организован так называемый помешковый сбор мусора, когда машины регоператоров ездят по согласованному с властями графику и забирают мешки с отходами у населения. Такой вариант сбора ТКО устраивает не всех, но муниципалитеты часто жалуются на нехватку средств, когда речь заходит об организации контейнерных площадок – по закону, этим должны заниматься собственники участков, в частном секторе это, как правило, органы МСУ. Кроме того, новые контейнеры могут пригодиться для организации раздельного сбора мусора.

Добавим, 5 млн рублей, о которых идёт речь, будут выделены на закупку контейнеров только в том случае, если в регион придёт транш из федерального бюджета. В другой ситуации, деньги перераспределят на другие статьи расходов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.20

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