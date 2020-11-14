Количество заболевших коронавирусом продолжает расти – +327 за сутки

В Свердловской области продолжает расти количество вновь выялвенных случаев Covid-19. За сутки врачи поставили диагноз «коронавирус» 327 людям. 8 человек скончалось. Всего с начала пандемии в регионе заболели 40338 человек.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+116), Алапаевского района, Артёмовского, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Красноуфимска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Режа, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Тавдинского и Шалинского городских округов», – сообщает региональный оперштаб.

В тяжелом состоянии находятся 430 госпитализированных с диагнозом «коронавирус», 290 из них находятся в реанимациях, 184 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести – еще 1539 человек. Выписано 332 человека.

Напомним, сейчас в Свердловской области развернуто более 10 тысяч коек для больных коронавирусом – это треть от всех коек в больницах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 14.11.20

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