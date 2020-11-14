В Екатеринбурге выбрали главную маму-предпринимателя (ФОТО)

Накануне вечером в Екатеринбурге выбрали победительницу в конкурсе «Мама-предприниматель». Из двухсот заявок, присланных на конкурс со всей Свердловской области, жюри отобрало 39 наиболее интересных, в числе которых были центр реабилитации для детей с ОВЗ, приложение для путешествий по Уралу, выездной театр кукол и производство йогурта из кокосового молока.

Победительницей стала мама трехлетнего ребенка Алина Гильматдинова с проектом пошива удобной спортивной одежды.

«Мамы в декрете – это просто мощь. Я пришла сюда с целью победить, потому что опыт я получила в прошлом году. Посмотрела, что это и как это. Я хотела сделать яркую, клевую одежду именно для спортсменов и любителей спорта, потому что я знаю, например, как сноубордисты любят все яркое и необычное», – рассказала «Новому Дню» Алина, добавив, что этот проект – ее второй ребенок.

Перед защитой итоговой работы на протяжении пяти дней участницы конкурса изучали принципы предпринимательской деятельности, чтобы в будущем, по словам заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Сергея Кисеева, применить их в собственном деле.

«Малый бизнес всегда больше связан с личностью того инициатора, который реализует эту идею. И очень многое зависит от его внутренних особенностей. Мы попытались захватить весь спектр, необходимый, чтобы реализовать проект. Это и законодательные акты, и налоговое законодательство, и юридическое. В первую очередь, это развитие навыков, связанных с продвижением товара, изучением рынка, для того чтобы правильно построить маркетинговую стратегию и быть успешным», – поделился с агентством Сергей Кисеев.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 14.11.20

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