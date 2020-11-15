В реанимации находятся почти 300 человек с коронавирусом, 7 человек умерли

В Свердловской области все больше пациентов с тяжелой формой коронавируса. На сегодняшний день в реанимации находятся 295 человек, из них 187 – на аппаратах ИВЛ. Семь человек умерли за последние сутки.

Как сообщает региональный оперштаб, зарегистрировано 333 новых случая Covid-19, из них 164 – у жителей Екатеринбурга, остальные – у жителей других городов области. За все время пандемии коронавирусом в регионе заразился уже 40 671 человек.

«Состояние 425 госпитализированных оценивается как тяжелое, 295 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 187 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 1724. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в штабе.

За сутки выписано 336 человек. Зарегистрировано 7 случаев смерти, а общее число летальных исходов составляет 889.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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