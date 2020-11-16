В Екатеринбурге потеплеет после морозных выходных

В Екатеринбурге потеплеет со вторника, сообщает Гидрометцентр России. В понедельник днем ожидается морозная и солнечная погода, до -10 градусов, возможен небольшой снег. Такая же температура будет и следующей ночью. Завтра будет пасмурно, но только -4 градуса. В среду и четверг вновь выглянет солнце, по прогнозу синоптиков, ожидается до -3…-5 ºC.

Самым теплым днем недели станет пятница. По прогнозу Гидрометцентра России, 20 ноября воздух прогреется до 0 градусов. Будет пасмурно, но осадков не ожидается. Чуть прохладнее будут выходные, в субботу и воскресенье днем до -2.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.20

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