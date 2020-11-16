Бейсджампер прыгнул с 31-метровой вышки – парашют едва успел раскрыться (ВИДЕО)

В Екатеринбурге бейсджампер прыгнул с 31-метровой вышки на улице Громова. Видео он опубликовал на своем YouTube-канале. 31 метр – это примерно высота 10-этажного дома, однако парашют экстремала едва успел раскрыться.

«В общем, сначала все проверили, а после решили совершить этот прыжок. Ну, вот моя собственная планка высоты снижена, до этого было минимум 40 метров», – прокомментировал екатеринбуржец.

Бейсджампер прыгнул с 31-метровой вышки

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.20

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