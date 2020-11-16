Коронавирусная статистика в Свердловской области: 341 заражение, 10 смертей

В Свердловской области за последние сутки подтвердили еще 341 случай новой коронавирусной инфекции. По приросту регион занимает седьмое место в РФ, но вместе с этим находится в числе регионов с наименьшим темпом прироста – он составляет 0,8 %. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 41 012 свердловчан. Как сообщили в информационном центре по мониторингу, за сутки подтвердили смерть десяти человек от этого вируса, всего, по официальной статистике, скончались 899 человек.

Добавим, Свердловская область подбирается к своим рекордам по ежесуточному заражению – больше, чем за последние сутки случаев подтверждалось лишь дважды, 3 июня (357 случаев) и 16 июля (349 случаев).

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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