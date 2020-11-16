Мэрия назвала парки и скверы, на благоустройство которых хочет получить федеральные деньги

Администрация Екатеринбурга анонсировала начало сбора предложений от жителей города по поводу территорий, которые должны получить федеральное финансирование в рамках программы «Комфортная городская среда» на благоустройство. По правилам, выбирают их, исходя из потребностей жителей, поэтому с 16 ноября по 15 декабря проходит голосование, по итогам которого комиссия сформирует шорт-лист, а после вновь пройдет голосование.

«На сайте администрации есть баннер – сбор предложений от горожан, там выходит опросный лист, можно проголосовать за семь объектов, которые предложила муниципальная комиссия, и есть пункт, где можно предложить свой. Ряд объектов были и в прошлом году, но набрали небольшое количество голосов, мы посчитали необходимым такие крупные объекты повторно включить», – рассказала сегодня на пресс-конференции председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

По ее словам, вновь в список, предложенный мэрией, вошли летний парк на Уралмаше, сад имени Вайнера в границах Бажова – Малышева – Сони Морозовой, парк 50-летия ВЛКСМ, парк в границах Чкалова – Бардина – Громова, Опалихинский бульвар на ВИЗе, Преображенский парк в Академическом и Солнечная аллея в микрорайоне Солнечном.

«Спросить горожан в любом случае нужно. Что предлагают горожане, всегда важно. Мы смотрели в прошлом году, где-то что-то мы реализовываем, небольшие проекты, в этом году сделали сквер в Орджоникидзевском районе, он небольшой для таких программ, но тем не менее. Ленинский район сделал сквер в районе КДЦ «Дружба». Что есть недовольные – это хорошо, надо над этим работать, недовольные чаще пишут, чем довольные, ничего плохого в этом нет», – добавила Благодаткова.

Отметим, что Екатеринбург – не лидер в плане реализации программы «Комфортная городская среда» в Свердловской области. Местные власти часто критикуют и за сами проекты благоустройства общественных территорий, и за то, как они реализуются. В частности, целой серией скандалов обернулась для мэрии реконструкция сквера за Оперным театром. Сейчас горожане ждут сдачи парка Зеленая Роща, который также нашли за что критиковать. Кроме того, сейчас реконструируют парк XXII Партсъезда за Дворцом молодежи – еще на стадии презентации проекта он вызывал множество споров у местных жителей и депутатов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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