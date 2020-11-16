Сегодня – день толерантности

Сегодня отмечается Международный день толерантности (терпимости).

Инициатива проведения этого праздника принадлежит Генеральной Ассамблее ООН, которая в 1996 году предложила государствам-членам ежегодно отмечать Международный день, посвященный терпимости, приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность, в том числе на СМИ.

Также 16 ноября 1995 года государства-члены Юнеско приняли Декларацию принципов терпимости.

Екатеринбург, Елена Васильева

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