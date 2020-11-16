В Первоуральске ищут владельца бойцовых собак – они чуть не загрызли лабрадора и его хозяйку

В Первоуральске ищут владельца двух стаффордширских терьеров, которые чуть не загрызли лабрадора и его хозяйку. Об этом рассказала дочь пострадавшей Вера Сапожникова. Инцидент произошел вчера в лесу.

«Две бойцовские собаки без намордников и поводков накинулись на нашу собаку. Хозяина не было рядом, мама была не в состоянии оттащить их, на ее глазах раздирали любимого питомца. Хозяин появился спустя некоторое время и оттащил своих собак. Мама в слезах кинулась к нашей собаке. После этого мужчина сказал, что спустит собак на нее, если она не прекратит истерику», – сообщила дочь потерпевшей.

В беседе с «Новым Днем» девушка сказала, что женщины сегодня обратились с заявлением в полицию, в котором просят найти и наказать владельца стаффордширских терьеров, которые чуть не погубили питомца. «В результате Юка лишилась уха (повреждены мягкие ткани и хрящи), повреждены мягкие ткани второго уха, очень глубокие многочисленные прокусы на шее. Собаку оперировали под общим наркозом, т.к. она испытывала адскую боль. Впереди выход из наркоза и долгое восстановление», – добавила Вера.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.20

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