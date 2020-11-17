В Екатеринбург на помощь больным с коронавирусом отправили бригаду врачей из Москвы

В Екатеринбург на помощь медикам, работающим в красной и зеленой зонах, направили врачей из Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, в состав бригады вошли инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и врач-пульмонолог, возглавляет бригаду Сергей Андреев, врач-хирург госпиталя для ветеранов войн № 1 департамента здравоохранения Москвы.

Московские специалисты поделятся методиками лечения, которые зарекомендовали себя в реанимационной и терапевтической практике в столице, покажут, как в Москве настроена система распределения потоков, разграничения красных и зеленых зон в стационарах и как организована работа санитарных пропускников. Также москвичи внедрят алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене, поделятся своим опытом по организации работы амбулаторных КТ-центров, проведут лекции и семинары.

По последним опубликованным данным, в Свердловской области с начала пандемии коронавирус диагностировали более чем у 41 тысячи человек, ежедневный прирост пациентов приближается к пиковым значениям первой волны, состояние 434 госпитализированных оценивается как тяжелое, 300 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 196 – на аппаратах ИВЛ. Всего скончались 899 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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