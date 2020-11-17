Екатеринбургская автоледи пойдет под суд за избиение другой автоледи

В Екатеринбурге будут судить автоледи, которая избила другую женщину-водителя, ей грозит до 3 лет лишения свободы. Инцидент произошел еще в мае 2019 года в Академическом районе.

Как сообщили «Новому Дню» в облпрокуратуре, обе женщины – руководители коммерческих организаций. По версии следствия, конфликт произошел, когда обвиняемая проезжала перекресток ул. Вильгельма де Геннина – просп. Академика Сахарова. Водитель на Nissan Juke остановилась перед Mazda 3 и вступила в конфликт с другой автоледи, перепалка переросла в драку. «Обвиняемая подошла к автомобилю, открыла водительскую дверь и умышлено нанесла потерпевшей множественные удары, в том числе ногами. Напоследок автоледи бросила камень в лобовое стекло «Мазды» и уехала. Проезжавшие мимо сотрудники ЧОП вызвали пострадавшей скорую помощь, а также сотрудников полиции», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Спустя 15 минут нападавшая вернулась с несколькими знакомыми мужчинами и продолжила нападение: била пострадавшую по голове, выворачивала пальцы рук. Эксперты зафиксировали, что один палец жертвы был сломан.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи за совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет», – сообщили «Новому Дню» в облпрокуратуре.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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