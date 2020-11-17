Сотрудника больницы будут судить за продажу базы данных жителей Свердловской области

Инженер из березовской больницы скопировал данные застрахованных жителей области, часть продал через интернет. Он обвиняется в «неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование информации, совершенное с использованием служебного положения» – ч. 3 ст. 272 УК РФ.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2015 году злоумышленник стал инженером по защите информации в медицинском учреждении, однако в 2017 году из-за нехватки денег мужчина совершил преступление. Он воспользовался служебным положением и скопировал базу данных жителей Свердловской области, чтобы ее продать. «Для реализации задуманного им была разработана программа, с помощью которой удалось скопировать данные застрахованных жителей области. Затем он разместил объявление о продаже базы данных в сети интернет, после чего осуществил продажу указанной информации, за что в общей сложности заработал около 40 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальный срок за эту статью – лишение свободы на срок до 5 лет.

Екатеринбург, Анна Темрук

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