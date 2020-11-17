Екатеринбуржцы смогут проголосовать за уникальные «Солнечные аллеи» (ФОТО)

Екатеринбуржцы могут отдать свои голоса за уникальный объект благоустройства в молодом районе Екатеринбурга – Солнечном.

Администрация Екатеринбурга накануне объявила о начале сбора от горожан предложений, касающихся благоустройства общественных территорий. В ходе рейтингового голосования выберут объекты, которые будут благоустроены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2018-2024 годы».

Для голосования предложены семь объектов, среди них – «Солнечные аллеи». Солнечный уже сегодня стал местом притяжения жителей Екатеринбурга – и речь идет не только о покупке жилья, но и для проведения досуга – прогулок, фотосессий. Район называют «моделькой Европы» в уральской столице.

«Солнечные аллеи» – объект, который разработан на основе «соучаствующего проектирования» с жильцами района. На протяжении 2019 года проводились исследования потребностей жителей Солнечного, что и стало основой создания проекта аллей. Расположатся они в квартале, в котором вскоре появятся объекты «Культурно-образовательного кластера»: Центр художественной гимнастики (объект Универсиады 2023 года), Уральский хореографический колледж, Губернаторский лицей с блоками дополнительного образования и детским технопарком «Кванториум».

«Зеленые» аллеи – это комфортные и безопасные пешеходные маршруты (без доступа машин), которые связывают объекты образования, расположенные в соседних кварталах. Там появятся беседки-перголы, удобные скамейки и игровые площадки рекреационной зоны, спортивное ядро, множество зелени и живые изгороди из кустарников организуют подобие лабиринта, вовлекая в игру детей.

Общественное голосование стартовало 16 ноября, завершится оно 15 декабря. Итоги рейтингового голосования подведут в 2021 году, а благоустроительные работы намечены на 2022 год. Опрос проходит на сайте екатеринбург.рф, поучаствовать в нем можно по ссылке.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 17.11.20

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