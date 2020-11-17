Слова года по версии екатеринбуржцев: «коронавирус», «здоровье», «прощай» (ВИДЕО)

Филологи УрФУ провели исследование, в ходе которого выяснилось, что в период пандемии в русском языке появились новые слова. В основном они все отражают нынешнюю ситуацию в мире. Так, например, по версии исследователей, в нашем языке появились выражения: коронавирье, карантец, коронастыд и другие. Съемочная группа «Нового Дня» тоже решила узнать у горожан, каким для них стало слово года.

Слово года 2020

По словам нескольких опрошенных, стало понятно, что главной темой 2020 является Covid-19. Для кого-то этот год стал «нехорошим», «напряженным», кто-то просто ассоциирует его с «коронавирусом» и «болезнью». Для некоторых пандемия не является определяющим моментом года, поэтому горожане называли такие слова, как: «здоровье», «вера» и «ребенок».

Отметим, ранее эксперты авторитетного словаря Collins объявили словом 2020 года lockdown (локдаун). В 2019-м институт русского языка называл словами года «пожар» и «протест».

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 17.11.20

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