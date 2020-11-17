Видео дня: школьник колошматит здание минздрава

Съемочная группа «Нового Дня» во время записи опроса на улице Вайнера в Екатеринбурге застала забавную сценку. Маленький мальчик, судя по рюкзаку, школьник, сидя у крыльца министерства здравоохранения Свердловской области с упоением ковырял водосточную трубу, периодически стуча по ней, пытаясь, видимо, таким образом достать оттуда ледышки и отрезок кабеля. Периодически парень переключался на камень и молотил им по наледи под трубой. Ледяная крошка попала ему в глаз, что ему не понравилось, и он зло выругался.

Мальчик у здания минздрава

Школьник провел под крыльцом минздрава никак не меньше получаса, но ни охранники из ведомства, ни прохожие на мальчика никакого внимания не обращали.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 17.11.20

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