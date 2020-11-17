Ещё одному бывшему уральскому полпреду нашли работу в Москве

Бывший уральский полпред перебрался работать в Москву. Как подтвердили РИА «Новый День» источники в уральском полпредстве, Николай Цуканов станет старшим вице-президентом в ПАО «Ростелеком». В его сфере отвественности находятся вопросы цифровизации промышленности и лесного хозяйства. Как отмечают источники в госкорпорации, новое направление работы полностью отвечает интересам Цуканова, который, будучи полпредом, в том числе плотно занимался вопросами нарушений в сфере экологии, незаконной рубкой леса и т.д.

Напомним, что Николай Цуканов сменил в полпредстве Игоря Холманских по указу президента РФ 26 июня 2018 года. 9 ноября 2020 года Путин освободил его от должности. Новым полпредом президента в УрФО стал бывший министр строительства РФ Владимир Якушев. Последний хоть и заявил на пресс-конференции, что не планирует масштабных рокировок в полпредстве, однако эксперты сходятся во мнении, что ряд замов и помощников из команды Цуканова со временем найдут другую работу. В частности, так случилось после ухода из полпредства Игоря Холманских.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 17.11.20

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