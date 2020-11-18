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Среда, 18 ноября 2020, 09:00 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург посетил посол Сербии в России (ФОТО)

Накануне с официальным визитом в Екатеринбург прибыл посол Республики Сербия в России Мирослав Лазански. На Урале он провел несколько встреч, в том числе с полномочным представителем президента России в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Кроме того, Мирослав Лазански посетил Храм на Крови и центр «Царский». Посла в Екатеринбурге сопровождал лидер сербской диаспоры на Урале Сава Рапич.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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